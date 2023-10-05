Menemen’in içi dışı farklı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden ve hanesine yazdırdığı 10 puanla 5. basamakta yer alan Menemen FK'nın bu sezon içi ve dışı farklı. Son iki haftada üst üste aldığı galibiyetlerle çıkış yakalayan İzmir temsilcisi deplasmanda topladığı puanlarla evindeki performansını geride bıraktı. Sarı-lacivertliler iç sahada oynadığı 3 maçta 1 galibiyet ve 2 yenilgi alırken taraftarı önünde cebine 3 puan koyabildi. Menemen FK, gurbette ise yenilgi yüzü görmedi ve 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alarak 7 puan toplamayı başardı. Sarı-lacivertliler, pazar günü İnegölspor deplasmanından da galibiyetle dönerek, dış sahada yakaladığı çıkışı ve yenilmezlik serisini sürdürmenin hesaplarını yapıyor.