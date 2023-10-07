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Menemen’de Samed 11’e

HABER MERKEZİ
Menemen’de Samed 11’e
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve yarışı veren Menemen FK'da Samed Ali Kaya formayı kaptı. Geçen sezon Kocalispor'da gösterdiği müthiş performans ile dikkatleri üzerine çeken Kaya, burada attığı 15 gol ile gol krallığı tacını takmıştı. Yaz döneminde Menemen'e transfer olan Kaya, yaşadığı sakatlık nedeniyle forma şansı bulamamıştı. Hırsı ve istekli görüntüsüyle teknik direktör Cenk Laleci'nin takdirini kazanan Kaya, son 2 hafta 11'de sahaya çıktı. Yarın İnegölspor maçına da ilk 11'de sahaya çıkması beklenen 28 yaşındaki golcü, yapacağı patlama ile kadrodaki yerini sağlamlaştırmak ve gol orucunu bozarak geçen sezonki performansını geliştirmek istiyor.
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