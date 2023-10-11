Menemen FK şoku atlatamadı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta inişli- çıkışlı bir süreç geçiren Menemen FK şoku atlatmaya çalışıyor. Geçtiğimiz hafta sonu İnegölspor ile kozlarını paylaşan sarı-lacivertliler, alt sıralarda bulunan rakibine farklı bir şekilde mağlup olmanın üzüntüsünü yaşıyor. Bu sezon dış sahada 2 galibiyet, 1 beraberlikle yenilgi yüzü görmeyen Menemen'in bu serisi, Bursa temsilcisi karşısında son buldu. 10 puanla 7. sırada konumlanan Menemen'de teknik direktör Cenk Laleci, "40. dakikada savunmada Feyyaz kırmızı kart görünce iyice dağıldık. İyice analiz yapıp eksiklerimizi göreceğiz ve zirve inadımızı sürdüreceğiz. Ancak bu farklı mağlubiyet kabul edilebilir gibi değil" dedi