Menemen moral buldu

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta üst üste aldığı galibiyetlerle zirveye yaklaştıktan sonra geçtiğimiz hafta sonu İnegölspor deplasmanında 5-2'lik skorla dağılan Menemen FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda kazanarak kendine geldi. İzmir temsilcisi, bir önceki turda İnegöl Kafkas'ı 2-0 ile eleyerek 2'nci tura gelen Bursa Yıldırımspor'u evinde konuk etti. Menemen İlçe Stadı'ndaki karşılaşmaya hızlı başlayan sarı-lacivertliler, 11'inci dakikada genç defans oyuncusu Fırat Arslan'ın golüyle öne geçti.

FIRAT'IN TEK GOLÜ YETTİ

Maç boyunca kalesini gole kapatan Menemen, yakaladığı fırsatları da değerlendiremedi. Mücadele Fırat'ın golüyle 1-0 sona erdi ve Menemen FK tur atlayan taraf oldu. Sarı-lacivertli ekip bu skorla 3'üncü tura yükseldi. Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu kura çekimi 17 Ekim Salı günü yapılacak.