Menemen FK istikrarsız

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta yepyeni kadrosuyla sezona başlayan Menemen FK, istikrarı yakalayamadı. Yeni yönetimiyle beyaz bir sayfa açan sarı-lacivertliler, sezon başından bu yana bir türlü istediği sonuçları elde edemedi. Ligde zirveye oynaması beklenen İzmir ekibi, inişli-çıkışlı bir performans sergileyerek büyük bir hayal kırıklığı yaşatıyor. 8 maçta 3 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde eden Menemen, 11 puanla 9. sırada bulunuyor. Zirvedeki Amed Sportif ile puan farkı 8'e yükselen sarı-lacivertliler bir an önce peş peşe galibiyetler alarak zirveye ortak olmak istiyor.