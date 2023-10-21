Menemen’de Laleci gitti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta hafta içi mesaisinde Iğdır FK'ya da yenilerek şampiyonluk hedefinden uzaklaşan Menemen FK'da yönetim faturayı teknik ekibe kesti. Sarılacivertli ekipte yaz transfer döneminde göreve başlayan teknik direktör Cenk Laleci ile yönetim dün resmen yolları ayırdı. 42 yaşındaki teknik adam ile dün sabah yapılan görüşmeler sonrası veda kararı çıktı. Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Menemen'in yetiştirdiği önemli futbol adamlarından Cenk Laleci ve ekibine hizmetlerinden ötürü teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" ifadeleri kullanıldı.

ZİRVEDEN ÇOK UZAKLAŞTI

MENEMEN'DE daha önce de 2019-2022 yılları arasında görev yapan genç teknik adam Laleci'nin ikinci dönemi uzun sürmedi. Geçen temmuz ayında göreve başlayan Laleci yönetiminde bu sezon 9 maça çıkan sarı-lacivertliler, 11 puan toplayarak zirvedeki Amed Spor'un 11, Play-Off hattının da 2 puan gerisine düştü.