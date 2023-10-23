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Menemen yine takıldı

Son 2 haftada galip gelemeyen sarı-lacivertliler evinde Play-Off yarışındaki Somaspor’u da geçemedi ve yarışta yara aldı.

HABER MERKEZİ
Menemen yine takıldı
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hedefini üst sıralar olarak belirleyen ancak son 2 haftada kazanamayarak alt sıralara gerileyen Menemen FK, son haftalarda istikrarsız sonuçlar alan Somaspor'u konuk etti. Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşma golsüz sona erdi. Karşılaşma boyunca topa daha fazla hakim olan ev sahibi ekip girdiği pozisyonlarda skor üretemeyince 1 puana razı oldu. Bu beraberlikle galibiyet hasreti 5 maça çıkan Somaspor puanını 13'e yükselterek yeniden Play- Off hattına girdi. 3 maçtır kazanamayan Menemen FK ise 12 puanla 9'uncu sıraya yükselebildi.
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