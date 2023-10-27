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Haberler Menemenspor Yılmaz Vural Menemen FK’da

Yılmaz Vural Menemen FK’da

İzmir ekibi Türkiye'nin en fazla takım çalıştıran 70 yaşındaki teknik patronu ile sözleşme imzalayarak sansasyonel bir hamle yaptı.

DOĞANCAN BİNGÖL
Yılmaz Vural Menemen FK’da

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk 10 haftasında alınan olumsuz sonuçların ardından Cenk Laleci ile yollarını ayıran ve teknik direktör arayışlarını sürdüren Menemen FK bombayı patlattı. İzmir temsilcisi, tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural ile yapılan görüşmelerin ardından resmi sözleşmeyi imzaladı. Listesinde Mehmet Ak ve Sait Karafırtınalar isimleri de bulunan ancak yapılan görüşmelerden sonuç alamayan sarı-lacivertli kurmaylar son kararını 70 yaşındaki çalıştırıcıdan yana verdi ve deneyimli futbol adamıyla resmen anlaştı. Sarı-lacivertlilerin dümene geçirdiği Yılmaz Vural Menemen FK serüveniyle birlikte kariyerinin 32. takımına imzayı attı.

TAM 31 TAKIM ÇALIŞTIRDI

Vural, 37 yıllık antrenörlük kariyerinde tam 31 takım çalıştırırken, Türkiye'nin en fazla takım çalıştıran teknik direktörü konumunda yer alıyor. Bu haftayı BAY takım olarak geçecek olan Menemen FK'da, Yılmaz Vural'ın 5 Kasım'da oynanacak Denizlispor maçında takımının başında yer alacağı belirtildi.

EGE VE İZMİR'E YABANCI DEĞİL

TÜRK futbolunun önemli isimlerinden olan 70 yaşındaki teknik adam daha önce İzmir ve Ege Bölgesi'nde çok sayıda kulüpte çalıştı. Deneyimli teknik adam daha önce İzmir'de Karşıyaka ve Göztepe'yi çalıştırdı.

EGE'DE İSE MANİSASPOR VE

Denizlispor kulüplerinde teknik direktörlük yaptı. Başarılı teknik adam, 2017 yılında Göztepe'yi 1. Lig Play-Off finalinde şampiyon yaparak 1. Lig'e çıkartmayı başarmıştı.

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