Vural dokunuşu

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Menemen FK'nın sürpriz bir şekilde takımın başına getirdiği ünlü teknik adam Yılmaz Vural, göreve hızlı başladı. Sarı-lacivertli ekibe imza atar atmaz, idmana çıkarak futbolcularla tanışan 70 yaşındaki teknik adam dün de futbolcularla uzun süren bir toplantı yaptı. Ligin ve takımın analizini yapan Vural, son 4 maçını kazanamayan sarı-lacivertli futbolcuları mental olarak da önümüzdeki hafta oynanacak olan Denizli derbisine hazırlamaya başladı.

TAKIMDAN 1. LİG SÖZÜNÜ ALDI

Vural, toplantıda yönetimin ve taraftarların takımdan beklentisini futbolculara aktarırken, 'Şampiyon olacağız, başka yolu yok' sözleriyle hedefi 1. Lig olarak gösterdi. Futbolcuların da Vural'a kısa sürede toparlanarak şampiyonluk sözü verdikleri öğrenildi. Bu haftayı bay takım olarak geçecek olan Menemen, 1 Kazım'da kuparda Nevşehir Bld ve ardından ligde Denizli maçıyla birlikte yeni hocasıyla yeniden çıkış planlıyor. Şampiyonluk hedefiyle yola çıkan sarı-lacivertliler, 10 haftada 12 puanla 10. sırada yer alıyor.