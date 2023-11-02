Menemen turladı

ZİRAAT Türkiye Kupası 3. Tur Eleme maçında Menemen FK, sahasında 3. Lig ekibi Nevşehir Belediyespor'u 2-0 yenerek tur atladı. Maça her iki ekip de tutuk başladı. İlk yarı karşılıklı pozisyonlar ile geçerken, Menemen FK skoru lehine çeviremeyince ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarıya sarı-lacivertli daha baskılı başladı ve aradığı golü 59'da buldu.

SARI-LACİVERTLİLER 2. YARI AÇILDI

Bu dakikada ceza alanı içinde topla buluşan Mertcan, Menemen'i 1-0 öne geçirdi. Bu golden iki dakika sonra Sedat sahneye çıkarak 61. dakikada skoru 2-0'e getirdi. Kalan dakikalarda Nevşehir Bld. karşısında kalesini iyi savunan izmir temsilcisi, karşılaşmayı 2-0 kazanmayı başararak turu geçen taraf oldu.

YILMAZ VURAL İLK KEZ GÖREV ALDI

MENEMEN FK'nın geçtiğimiz hafta içinde sürpriz bir şekilde takımın başına geçirdiği ünlü teknik adam Yılmaz Vural, dün ilk kez sarı-lacivertli ekipte görev aldı. Vural'a sarı-lacivertli taraftarlar büyük sevgi gösterisinde bulunurken, 70 yaşındaki teknik adam maç öncesi tribünleri selamladı. Menemen'deki kariyerine galibiyetle başlayan Vural, ligde ilk kez pazar günü Denizlispor deplasmanında kulübede olacak.