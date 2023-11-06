Menemen’de vural etkisi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Menemen FK, geriye düştüğü maçta Denizlispor'u son dakika golüyle mağlup etti. 4. dakikada soldan ceza alanına giren Bekir Turaç sert vurdu ve uzak köşeden topu ağlarla buluşturdu: 1-0. 19'da Samet ceza alanı dışından sert vurdu, kaleci Abdülkadir mükemmel uzanarak topu kornere çeldi. 24'te konuk ekip beraberliği sağladı. Soldan gelişen atakta ceza alanı içinde topun gelişine sert vuran Kemal'in şutunda kaleci Abdülkadir'in müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu 1-1. İzmir ekibi ikinci yarıya çok hızlı başladı ancak net pozisyonlar üretemedi. 71'de ceza alanı içinde oluşan karambolde, Kemal'in sert şutu defansa da çarpıp kornere çıktı.

SON DAKİKADA GÜLDÜ

80'de Erhan Kara'nın sol çaprazdan vuruşunda top yan filelerde kaldı. 90'da soldan kullanılan serbest vuruşta Orhan'ın vuruşunda top defanstan döndü. Topu tekrar önünde bulan Orhan 25 metreden şık bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve karşılaşma 2-1 bitti.