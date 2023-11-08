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Haberler Menemenspor Menemen’de Kemal sessizliğini bozdu

Menemen’de Kemal sessizliğini bozdu

BERKE ÖZBAY
Menemen’de Kemal sessizliğini bozdu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Menemen FK'da Kemal Rüzgar tam 5 maç sonra rakip ağları havalandırdı, kendine geldi. Sezon başında 2. Lig Beyaz Grup'ta Gol Kralı ünvanıyla büyük umutlarla sarı-lacivertlilere katılan ancak beklenen patlamayı henüz yapamayan 28 yaşındaki santrfor, Ege derbisinde Denizlispor karşısında rakip ağları sarsarken, galibiyetin mimarlarından oldu. Geride kalan süreçte lig ve kupada toplam 13 mücadelede sahaya çıkan Kemal, bu sezonki ikinci golünü kaydederken, daha önce 5. haftada 24Erzincan karşısında gol sevinci yaşamıştı.
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