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Haberler Menemenspor İkinci Lig’de müthiş yarış

İkinci Lig’de müthiş yarış

Menemen FK sahasında Sarıyer ile Altınordu gurbette Erok’la oynuyor.

HABER MERKEZİ
İkinci Lig’de müthiş yarış

TFF 2. Lig'de mücadele eden İzmir ekipleri bugün zorlu maçlara çıkıyor. Kırmızı Grup'ta Play- Off mücadelesi veren Menemen FK, bugün sahasında Sarıyer'i konuk edecek. Menemen İlçe Stadı'nda oynanacak karşılaşma Taner Tuncer'in düdüğüyle 14.00'te başlayacak. Deneyimli teknik direktörü Yılmaz Vural ile çıktığı ilk lig maçında Denizlispor'u deplasmanda mağlup eden sarı-lacivertliler, İstanbul ekibini de devirmek istiyor.

LİDERE KARŞI OYNAYACAK

Beyaz Grup'ta da Altınordu, sezonun en zorlu 90 dakikasında ter dökecek. Son üç maçta 2 galibiyet ve 1 beraberlik alarak çıkışa geçen kırmızı-lacivertliler, bugün lider Esenler Erokspor'la karşılaşacak. 14.00'te başlayacak olan karşılaşmayı hakem Alper Oran yönetecek. İzmir ekibinde sarı kart cezalısı Mert Özmen bugün forma giyemeyecek.

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