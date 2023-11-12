Menemen FK’ya Sarıyer çelmesi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Menemen FK, sahasında 2 farklı öne geçtiği maçta Sarıyer ile berabere kaldı: 2-2. Müsabakaya hızlı başlayan sarı-lacivertliler, 4. dakikada tecrübeli futbolcusu Recep Aydın'ın attığı golle öne geçti: 1-0. 17'de ani gelişen atakta kanattan kaleye doğru sokulan Mertcan Açıkgöz attığı harika golle farkı ikiye çıkardı: 2-0. 19'da Sarıyer farkı bire indirdi. Bu dakikada sağ kanattan Tarık'ın açtığı ortada iyi yükselen Umut Bulut kafayla topu filelere yolladı. İlk yarı 2-1 sona erdi.

UMUT BULUT SKORU BELİRLEDİ

İkinci yarıya daha baskılı başlayan İstanbul ekibi, eşitliği sağlayan golü erken buldu. 47'de bir kez daha sahne alan tecrübeli golcü Umut Bulut takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti: 2-2. Kalan dakikalarda iki takımın da çabaları gol getirmedi. Müsabaka 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

VURAL'DAN 2 DEĞİŞİKLİK

Menemen FK Teknik Direktörü Yılmaz Vural, son oynadıkları ve 2-1 kazandıkları Denizlispor maçına göre kadroda 2 değişiklik yaparak Sarıyer karşısında takımını sahaya sürdü. Tecrübeli teknik adam, Feyyaz'ı kadroya dahil etmezken, İsmail'i de yanında oturttu. Vural, bu isimlerin yerlerine Erhan ve Abdulkadir'e ilk 11'de forma şansı tanıdı. Bu arada Menemen FK'nın yeni teknik direktörü Yılmaz Vural, ilk kez bir lig maçında taraftarlarının karşısına çıktı. Sarı-lacivertli taraftarlar maç öncesi tecrübeli teknik adama sevgi gösterilerinde bulundu.