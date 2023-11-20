  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Menemenspor Menemen 4 köşe

Menemen 4 köşe

İzmir ekibi 15 ve 50’de Recep, 38’de Onur ve 90+2’de ise Mertcan’ın golleriyle üç puanı hanesine yazdırdı, Play-Off hattına göz kırptı.

HABER MERKEZİ
Menemen 4 köşe

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Menemen FK, deplasmanda karşılaştığı Düzcespor'u 4-2 yenerek çıkışını sürdürdü. 11. dakikada İsmail'in golüyle geriye düşen İzmir temsilcisi, 15'te Recep ve 38'de Onur'un golleriyle ilk yarıyı önde kapatmasını bildi. Mücadelenin ikinci yarısında 50. dakikada sahneye yine deneyimli orta saha Recep çıkarken, takımının üçüncü, kendisinin ikinci golünü kaydetti. 60'da Ahmet farkı bire indirse de, 90+2'de sarı-lacivertlilerin golcü ismi Mertcan skoru belirledi: 4-2. Bu sonuçla Menemen FK yenilmezlik serisini 4 karşılaşmaya çıkarmayı başarırken, puanını 19'a yükseltti.

3 MAÇTA 8 GOL KAYDETTİ

İzmir temsilcisi teknik direktör Yılmaz Vural ile ligde çıktığı 3. karşılaşmada da mağlubiyet yüzü görmezken, bu süreçte rakip ağlara 8 gol gönderdi. Sarı-lacivertliler aldığı bu galibiyetle 8. basamağa yerleşirken, Play-Off hattına da iyice yaklaştı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA