Menemen 4 köşe

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Menemen FK, deplasmanda karşılaştığı Düzcespor'u 4-2 yenerek çıkışını sürdürdü. 11. dakikada İsmail'in golüyle geriye düşen İzmir temsilcisi, 15'te Recep ve 38'de Onur'un golleriyle ilk yarıyı önde kapatmasını bildi. Mücadelenin ikinci yarısında 50. dakikada sahneye yine deneyimli orta saha Recep çıkarken, takımının üçüncü, kendisinin ikinci golünü kaydetti. 60'da Ahmet farkı bire indirse de, 90+2'de sarı-lacivertlilerin golcü ismi Mertcan skoru belirledi: 4-2. Bu sonuçla Menemen FK yenilmezlik serisini 4 karşılaşmaya çıkarmayı başarırken, puanını 19'a yükseltti.

3 MAÇTA 8 GOL KAYDETTİ

İzmir temsilcisi teknik direktör Yılmaz Vural ile ligde çıktığı 3. karşılaşmada da mağlubiyet yüzü görmezken, bu süreçte rakip ağlara 8 gol gönderdi. Sarı-lacivertliler aldığı bu galibiyetle 8. basamağa yerleşirken, Play-Off hattına da iyice yaklaştı.