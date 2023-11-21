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Menemen FK atağa kalktı

DOĞANCAN BİNGÖL
Menemen FK atağa kalktı
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta zirve mücadelesi veren Menemen FK, deplasmanda Düzcespor'u 4-2 yenerek çıkışını sürdürdü. İzmir temsilcisi, teknik direktör Yılmaz Vural önderliğinde ligde çıktığı 3 karşılaşmada da mağlubiyet yüzü görmezken, topladığı 7 puanla yüksek atladı. 11. haftayı bay takım olarak maç yapmadan geçiren Menemen FK, rakiplerinin aldığı sonuçlar sonrası 12. sıraya kadar gerilemişti. Ancak daha sonra Denizli'yi yenen, Sarıyer ile berabere kalan Vural'ın ekibi Düzce engelini de kayıpsız geçerken ligde 4 sıra birden yükselip 19 puanla 8. basamağa yerleşti. Sarı-lacivertlilerin başarılı teknik patronu Yılmaz Vural, Lig uzun maraton. Biz hedefimize çok çalışarak ulaşacağız" dedi.
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