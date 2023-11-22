Menemen FK kimlik değiştirdi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta takımın başına Yılmaz Vural'ı getiren Menemen FK adeta kimlik değiştirdi. İzmir temsilcisi, son üç haftada golcü takım kimliğine büründü. Daha önce Cenk Laleci yönetiminde oynadığı 10 maçta 12 gol atan sarı-lacivertliler, Vural ile çıktığı son üç lig ve bir kupa maçında rakip ağları toplamda 10 kez havalandırmayı başardı. Kupada konuk ettiği Nevşehir Belediyespor, ligde deplasmanda Denizlispor ve iç sahada ise Sarıyer'e 2'şer gol atan İzmir temsilcisi, son oynanan Düzce maçında 4 kez gol sevinci yaşarken, bu sezon bir müsabakada ilk kez 2'den fazla gol kaydetti.