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Haberler Menemenspor Menemen kötü şansı kırmak istiyor

Menemen kötü şansı kırmak istiyor

BERKE ÖZBAY
Menemen kötü şansı kırmak istiyor
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Menemen FK, ilk yarının son 5 haftasına girilirken kötü şansını kırmak istiyor. 2020-2021 sezonundan bu yana ilk yarının son 5 karşılaşmasında galibiyet sevinci yaşayamayan İzmir ekibi, bu kez kaderini değiştirmek istiyor. Geride kalan 13 haftada hanesine yazdırdığı 19 puanla 8. sırada kendisine yer bulan sarı-lacivertliler, ilk devreyi Play-Off hattında bitirmenin mücadelesini verecek. Sarı-lacivertliler bu süreçte 68 Aksaray Belediyespor, İskenderunspor (D), Uşakspor, Belediye Derincespor (D) ve Amed Sportif ile kozlarını paylaşacak.
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