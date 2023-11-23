Menemen kötü şansı kırmak istiyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Menemen FK, ilk yarının son 5 haftasına girilirken kötü şansını kırmak istiyor. 2020-2021 sezonundan bu yana ilk yarının son 5 karşılaşmasında galibiyet sevinci yaşayamayan İzmir ekibi, bu kez kaderini değiştirmek istiyor. Geride kalan 13 haftada hanesine yazdırdığı 19 puanla 8. sırada kendisine yer bulan sarı-lacivertliler, ilk devreyi Play-Off hattında bitirmenin mücadelesini verecek. Sarı-lacivertliler bu süreçte 68 Aksaray Belediyespor, İskenderunspor (D), Uşakspor, Belediye Derincespor (D) ve Amed Sportif ile kozlarını paylaşacak.