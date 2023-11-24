Menemen FK evinde kayıp

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta son haftalarda yakaladığı çıkış ile gözünü Play-Off'a diken Menemen FK'nın iç saha performansı beklentilerin oldukça altında kaldı. Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak bir türlü beklediği sonuçları alamayan sarı-lacivertli ekip, 12. adamın karşısında galibiyet elde etmekte zorlanıyor. Evinde rakiplerinin üstünlüğüne boyun eğen İzmir ekibi bu sezon oynadığı 6 maçtan sadece 1 galibiyet çıkartabildi. 2 mağlubiyet ve 3 beraberlikle çakılan İzmir temsilcisi, 12 puanı elinden kaçırdı. Bu anlamda ligin dibindeki Uşakspor'dan sonra taraftarı önünde en az puan toplayan takım konumunda bulunan 19 puanla 8. sıradaki Menemen FK, pazar günü evinde 68 Aksaray Belediyespor'u konuk edecek.