Menemen evde yok

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Menemen FK, sahasında konuk ettiği düşme hattında yer alan 68 Aksaray Belediyespor'a 1-0 yenildi. 13'te Hakan'ın soldan ortasında Yasin'in kafa vuruşu az farkla auta çıktı. 16'da sol kanatta topla buluşan Mertcan'ın sert plasesi direği sıyırarak dışarı gitti.

RECEP TÜRKÖZ DİREĞE TAKILDI

27'de Kemal'in ceza alanı içinde yerden sert şutunu kaleci çeldi. 41'de Recep Türköz'ün şutu direkte patladı. 75'te Orhan'ın sert vuruştan sert şutu az farkla auta çıktı. 81'de ceza alanı yayı üzerinden Fatih'in şutu skoru 0-1'e getirdi. 85'te Yasin'in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak direkten dışarı gitti. Mücadelede 1-0 Aksaray üstünlüğüyle sona erdi.

YILMAZ VURAL 'İSTİKRAR' DEDİ

Menemen FK'da deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural dün oynanan 68 Aksaray Belediyespor maçında kadroda değişime gitmedi. Tecrübeli çalıştırıcı geçen hafta Düzcespor deplasmanında 4-2'lik skorla kazanmayı başaran kadroyu bozmadı ve 'istikrar' dedi.

ZİNCİRİ KIRAMADI

Taraftarı önünde oynadığı son üç karşılaşmada sahadan üstün taraf olarak ayrılamayan Menemen FK, iç sahadaki galibiyet özlemini yine sonlandıramadı. Evinde son olarak 1 Ekim'de Fethiyespor'u yenen, ardından Kastamonuspor, Somaspor ve Sarıyer'le berabere kalan İzmir ekibi, 68 Aksaray Belediyespor'a da teslim oldu.

SOĞUK HAVA ENGEL OLMADI

İzmir temsilcisinin dün oynadığı mücadelede soğuk hava ve yağmura rağmen taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı. Mücadeleye yoğun ilgi gösteren sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarını ateşlemek için yaptıkları tezahüratlarla destekte bulundu.