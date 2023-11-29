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Haberler Menemenspor Menemen FK’da goller ortadan

Menemen FK’da goller ortadan

BERKE ÖZBAY
Menemen FK’da goller ortadan

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Menemen FK'da golcüler susarken gollerin çoğu orta saha oyuncularından geldi. İzmir temsilcisinde forvet oyuncuları adeta sessizliğe bürünürken, en fazla skor katkısını orta alan oyuncularına ek olarak savunmacılar yaptı. Geride kalan haftalarda kaydettiği 18 golün 16'sını defans ve orta saha oyuncularının ayağından bulan sarı-lacivertlilerin sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Kemal Rüzgar, Samed Ali Kaya, Onat Kutay Kurt ve Hüsamettin Yener beklenen gol katkısını veremedi.

EN GOLCÜ İSİM MERTCAN

Menemen'de orta sahada görev yapan Mertcan 7, Recep 3, Özkan 2, Okan, Sedat ve Orhan ise 1'er gol kaydederken; savunmada ise Onur 2, Erhan 1 kez gol sevinci yaşadı. İzmir ekibi bu hafta sonu 6. sıradaki İskenderun ile deplasmanda hayati bir sınav verecek.

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