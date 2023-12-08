Menemen lige yöneldi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Menemen FK'da gözler lige çevrildi. Geçtiğimiz gün Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur karşılaşmasında konuk olduğu Bodrum FK'ya 2-1 mağlup olan İzmir temsilcisi önümüzdeki üç haftada ligde oynayacağı kritik karşılaşmalara odaklandı. Kupa hezimetinin ardından ilk 6 yarışında iddiasını korumak isteyen sarı-lacivertliler, ilk devrenin bitmesine 3 maç kala toplayacağı puanlar ile Play-Off hattına yerleşmeyi hedefliyor. Ligde geçen hafta deplasmanda İskenderunspor'da 3 puanı alan İzmir temsilcisi, pazar günü Ege derbisinde Uşakspor'u yenerek seriye imza atmanın hesaplarını yapıyor.