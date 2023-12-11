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Haberler Menemenspor Menemen çok rahat

Menemen çok rahat

Evinde Uşakspor’u rahat geçen İzmir temsilcisi Play-Off’a yaklaştı. İlk yarının 1-1 bittiği maçta Menemen, son bölümde attığı gollerle kazandı. Feyyaz, Kemal, Sedat ve Samed'in golleri 3 puanı getirdi.

DOĞANCAN BİNGÖL
Menemen çok rahat

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçtiğimiz hafta İskenderun deplasmanından 3 puanla dönen Menemen FK, evinde Uşakspor karşısında da hata yapmadı. 25'te sağ kanattan ceza sahası içine sarkarak vuruşunu yapan Cem, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1. 37'de soldan Sedat'ın ortasına kafayla vuran Feyyaz eşitliği sağladı: 1-1.

GOLLER SON DAKİKALARDA

İkinci yarı ev sahibi ekip baskısını artırdı. 78'de Erhan'ın düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Kemal gole çevirdi: 2-1. 87'de Sedat rakiplerini geçip şutunu çekti ve fark 2'ye çıktı. 90+2'de Samed kaleciyi çalımlayarak topu ağlarla buluşturdu ve karşılaşma 4-1 sona erdi.

VURAL'DAN 11'DE TEK DEĞİŞİKLİK

MENEMEN FK Teknik Direktörü Yılmaz Vural Uşakspor karşılaşmasında geçtiğimiz hafta İskenderunspor ile oynanan müsabakaya kıyasla kadroda 1 değişiklik yaptı. Vural, Uşakspor karşısında İskenderun maçından farklı olarak Onur'un yerine Feyyaz'ı ilk 11'de sahaya sürdü.

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