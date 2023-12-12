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Menemen’de bahar havası

HABER MERKEZİ
Menemen’de bahar havası
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Menemen FK, evinde ağırladığı Uşakspor'u 4-1 yenerek hem ikide iki yaptı, hem de iç sahadaki kötü performansına son verdi. Bu maç öncesinde iç sahada oynadığı 7 karşılaşmada 1 galibiyet alabilen İzmir temsilcisi, bu sonuç ile şeytanın bacağını kırdı. 25 puanla 8. sıraya yerleşen ve 26 puanla Play-Off hattındaki İskenderunspor'un ensesinde konumlanan İzmir ekibi, çıkışını sürdürdü. Sarı-lacivertli ekibin başında çıktığı 6 maçta 4 galibiyet elde eden Menemen FK Teknik Direktörü Yılmaz Vural, "Play- Off hattının kapısına dayandık. Devre arasına ilk 6 içinde girmek için çabalayacağız" diye konuştu.
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