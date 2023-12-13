Menemen FK’da golcüler sahnede

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Uşakspor'u yenerek haftayı galibiyetle kapatan Menemen FK'da golcüler sahne aldı. İzmir temsilcisinin sezon başında büyük beklentilerle kadroya kattığı geçen sezonun 2. Lig gol kralları Samed Ali Kaya ve Kemal Rüzgar'ın son maçta ağları sarsması teknik heyeti sevindirdi. Geride kalan süreçte beklenen skor katkısını veremeyen iki forvetin gol sevinci yaşamasıyla moralleri de yerine geldi. Sarı-lacivertlilerde Kemal 24 Erzincan ve Denizlispor maçlarının ardından Uşakspor ağlarını da havalandırarak 3 gole ulaşırken, Samed Ali ise ilk kez gol sevinci yaşadı.

MORALLER YERİNE GELDİ

Lig ve kupada toplam 13 karşılaşmada forma giyen deneyimli forvet ilk golünü Uşakspor'a karşı kaydetti.