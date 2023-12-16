Menemen FK’da Mertcan ışıldıyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Menemen FK'da Mertcan Açıkgöz kendini aşmak istiyor. En golcü sezonunu geçen sezon yine sarılacivertli formayla ligde 29 maçta 8 gol atarak yaşayan 24 yaşındaki futbolcu, bu sezonki istatistikleriyle geride kalan senede çizdiği başarılı grafiğine yaklaştı. Kanat forvet olarak görev yapan Mertcan, henüz ilk yarı bitmeden forma giydiği 16 karşılaşmada ağları 7 kez sarsmayı başardı.

GOL YÜKÜNÜ O ÇEKİYOR

Beşiktaş altyapısından yetişen Mertcan Açıkgöz, 2021-2022 sezonunda Sarıyer formasıyla görev yaptığı 32 maçta 7 kez gol sevinci yaşamıştı. Sarı-lacivertlilerde rakip ağları en fazla sarsan isim konumunda yer alarak takımının gol yükünü çeken genç hücumcuya ek olarak, 9 futbolcu skora katkı yaptı. İzmir temsilcisinde Recep ve Kemal 3'er; Sedat, Özkan ve Onur 2'şer; Orhan, Erhan, Feyyaz ve Samed Ali ise 1'er gol kaydetti.