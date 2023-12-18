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Menemen FK hata istemiyor

HABER MERKEZİ
Menemen FK hata istemiyor
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Play-Off iddiasını sürdüren Menemen FK, bu sezon ilk kez 3'te 3 yapmak istiyor. Sezona Cenk Laleci yönetiminde başlayan ve başarılı bir grafik çizemeyen İzmir ekibi, Laleci ile yolları ayırarak ünlü teknik direktör Yılmaz Vural ile anlaşmıştı. Vural'ın dümene geçmesinin ardından iyi bir hava yakalayan İzmir temsilcisi, 25 puanla 8. sırada konumlanarak 26 puanla Play-Off hattındaki İskenderunspor'un ensesine dayandı. İlk devreyi ilk 6 içinde bitirmek isteyen İzmir temsilcisi, bu sezon bir ilki gerçekleştirmek istiyor. Çarşamba günü Derince ile kozlarını paylaşacak Menemen, ilk kez 3'te 3 yaparak iddiasını kanıtlamanın peşinde.
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