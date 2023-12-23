Menemen FK’nın gözü Play-Off’ta

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta son 3 maçını kazanarak bu sezon ilk kez art arda 9 puan toplayan Menemen FK gözünü Play-Off hattında dikti. İzmir ekibi, 28 puanla Play-Off hattının hemen ardından 7. sıraya kuruldu ve en yakın rakibi İskenderun'la puan farkını 1'e indirdi. Sarı-lacivertli takım, yarın deplasmanda oynanacak maçta ikinci sıradaki Amed Sportif'i mağlup ederek rakiplerinin de puan kaybı yaşamasını bekleyecek. İzmir ekibi eğer galibiyete uzanmayı başarırsa, 29 puanlı İskenderun, 30'ar puanlı Isparta32 ve 24Erzincan'dan herhangi birinin puan kaybetmesi durumunda devreye Play-Off hattının içinde girmiş olacak.