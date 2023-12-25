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Menemen FK tam gaz

Sarı-lacivertliler evinde ağırladığı Amed Sportif’i Kemal’in 32’de attığı golle devirmeyi bildi.

HABER MERKEZİ
Menemen FK tam gaz
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta son 3 maçını kazanıp üst sıralara tırmanan Menemen Futbol Kulübü, ilk yarının son haftasında evinde Amed Sportif Faaliyetler'i 1-0 yenerek 2023 yılını galibiyetle kapattı. Teknik direktör Yılmaz Vural gelmeden önce alt sıralarda bulunan İzmir temsilcisi, deneyimli teknik adam ile art arda galibiyetler alarak ilk yarının son maçında puanını 31'e yükseltti ve Play-Off hattına yerleşti. Sarı-lacivertliler 32. dakikada golcüsü Kemal Rüzgar'ın ayağından bulduğu golle öne geçti: 1-0. Maç boyunca avantajını koruyan İzmir ekibi sahadan 3 puanla ayrılmayı başardı.
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