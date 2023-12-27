Menemen FK atağa kalktı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta teknik direktör Yılmaz Vural ile birlikte sezonun ilk yarısını Play-Off hattında tamamlamayı başaran Menemen FK'da hareketli saatler yaşanıyor. Transfer çalışmalarını sürdüren İzmir temsilcisinin, geçtiğimiz hafta Bucaspor 1928'den ayrılan eski futbolcusu 32 yaşındaki stoper Mazlum Demir'i tekrar renklerine bağlayacağı ifade edildi. Menemen altyapısından yetişen ve 9 sezon sarı-lacivertli formayı terleten Mazlum, en son 2021- 2022 sezonunda 1. Lig'de İzmir ekibinde görev yapmıştı. Öte yandan Menemen FK'da takımdan ayrılacak isimler de netlik kazanmaya başlarken, sezon başında kadroya katılan kaleci Oğuz Çalışkan ile yolların ayrıldığı öğrenildi. Sarı-lacivertlilerde geride kalan süreçte 14 karşılaşmada forma giyen 35 yaşındaki file bekçisiyle karşılıklı anlaşılarak sözleşmesinin feshedildiği ifade edildi.