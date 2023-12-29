Menemen FK’da Atakan sesleri

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Menemen FK'da transfer çalışmaları sürüyor. İzmir temsilcisi ilk hamlesini iç transferde kaleci Oğuz Çalışkan'la yolları ayırarak yaparken dış transferde de gaza bastı. Sarı-lacivertliler, Bucaspor 1928'den ayrılan eski futbolcusu Mazlum Demir ile el sıkışırken, Düzcespor'dan ayrılan kanat oyuncusu Atakan Üner ile de büyük oranda anlaştı.Denizli, Altınordu, Beşiktaş, Ümraniye, Tuzla ve Afyon formalarını terleten 24 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki günlerde Menemen'e gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.