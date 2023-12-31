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Menemen FK’da herkes golcü

BERKE ÖZBAY
Menemen FK’da herkes golcü
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk yarısını Play-Off hattında tamamlamayı başaran Menemen FK'da herkes golcü. İlk yarıda oynanan 18 karşılaşmada rakip ağları 28 kez havalandıran sarı-lacivertlilerde goller 11 isimden geldi. Kadronun büyük çoğunluğunun skor katkısı vermeyi başardığı İzmir temsilcisi savunma, orta saha ve forvet olmak üzere üç bölgede görev yapan futbolcularıyla fileleri havalandırmayı bildi. Menemen FK en fazla skor katkısını ise orta sahadan aldı. İkinci bölgede görev yapan Mertcan 8, Recep 3, Sedat, Özkan ve Orhan 2'şer, Okan ise 1 gol kaydederken, sarı-lacivertlilerde orta saha oyuncuları tam 18 gol attı. İzmir ekibi Onur (2), Feyyaz (1) ve Erhan (1) ile rakip ağları 4 kez sarsarken, forvet hattından ise Kemal (5) ve Samed Ali (1) ile 6 gol buldu.
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