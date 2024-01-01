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Menemen kendini aştı

İlk yarıyı 31 puanla Play-Off hattında tamamlayan İzmir ekibi son dört sezonun en iyi performansına imza atmayı başardı.

BERKE ÖZBAY
Menemen kendini aştı

İkinci Lig Kırmızı Grup'ta tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural'ın takımın başına geçmesiyle büyük çıkış yakalayan ve devre arasına Play- Off hattında girmeyi başaran Menemen FK, son dört sezonun en iyi ilk yarı performansını sergiledi. Son 4 müsabakada hanesine 12 puan yazdıran sarı-lacivertliler, yükselen grafiğiyle kendisini aşmayı başardı. Birinci Lig'de 2019-2020 sezonunda ilk yarıyı 28 puanla, 2020-2021'de 16 puanla, 2021-2022'de 21 puanla devre arasında giren İzmir temsilcisi, geçen sezon ise 2. Lig'de 22 puan topladı.

31 PUAN TOPLAMAYI BAŞARDI

Sarı-lacivertliler, Cenk Laleci ile başladığı sezonda alınan olumsuz sonuçların ardından takımın başına Yılmaz Vural'ı getirirken, büyük bir çıkış yakalayarak 31 puana ulaşmayı başardı ve son 4 sezonun en iyi performansına imza attı.

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