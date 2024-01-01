Menemen kendini aştı

İkinci Lig Kırmızı Grup'ta tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural'ın takımın başına geçmesiyle büyük çıkış yakalayan ve devre arasına Play- Off hattında girmeyi başaran Menemen FK, son dört sezonun en iyi ilk yarı performansını sergiledi. Son 4 müsabakada hanesine 12 puan yazdıran sarı-lacivertliler, yükselen grafiğiyle kendisini aşmayı başardı. Birinci Lig'de 2019-2020 sezonunda ilk yarıyı 28 puanla, 2020-2021'de 16 puanla, 2021-2022'de 21 puanla devre arasında giren İzmir temsilcisi, geçen sezon ise 2. Lig'de 22 puan topladı.

31 PUAN TOPLAMAYI BAŞARDI

Sarı-lacivertliler, Cenk Laleci ile başladığı sezonda alınan olumsuz sonuçların ardından takımın başına Yılmaz Vural'ı getirirken, büyük bir çıkış yakalayarak 31 puana ulaşmayı başardı ve son 4 sezonun en iyi performansına imza attı.