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Menemen çift koldan

Eski oyuncusu Mazlum’la anlaşan İzmir ekibi, Düzcespor’dan Sedat Cengiz ve Bucaspor 1928’den kaleci Kıvanç Küçükkarış ile de el sıkıştı.

HABER MERKEZİ
Menemen çift koldan

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta teknik direktör Yılmaz Vural yönetiminde yaptığı çıkışla sezonun ilk yarısını Play-Off hattında tamamlayan Menemen Futbol Kulübü, transferde hız kesmiyor. Ara transferde ilk hamlesini daha önce Bucaspor 1928'den ayrılan eski oyuncusu stoper Mazlum Demir'le de el sıkışarak yapan İzmir temsilcisi, 10 numara bölgesine ve kaleye takviye yaptı. Sarı-lacivertli kulüp, Düzcespor forması giyen tecrübeli ofansif orta saha oyuncusu Sedat Cengiz ve Bucaspor 1928'den ayrılan kaleci Kıvanç Küçükkarış ile anlaşmaya vardı. Kariyerine Sandıklıspor'da başlayan 31 yaşındaki oyuncu Gölcükspor, Ankaraspor, Vanspor FK, 24 Erzincanspor, Nazilli Belediyespor, Fatih Karagümrük, Tekirdağspor, Sakaryaspor, 1920 Maraşspor ve Karacabey Belediyespor formalarını da giydi.

HAFTA İÇİ İMZALAR ATILACAK

Sedat, ilk yarıda Menemen'le aynı gruptaki Düzcespor'da 14 maçta 7 golle oynadı. Kaleci Kıvanç ise Keçiörengücü, İskenderunspor, 24Erzincan, Nazilli Bld, Hacettepe 1945 ve Arnavutköy Bld formalarını terletti. İki kritik transfere imza atan Menemen'de imzaların hafta içinde atılması bekleniyor.

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