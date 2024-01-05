Menemen FK’da Erhan Kara gitti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk yarısını 31 puanla Play-Off potasında tamamlayan Menemen FK'da ayrılık var. Ligin ikinci yarısına yönelik çalışmalarını Antalya'da sürdüren sarı-lacivertlilerde sol bek Erhan Kara ile yollar ayrıldı. Sezon başında Pendikspor'dan transfer olan 28 yaşındaki oyuncunun Antalya kampına dahil edilmediği ve kendisine takım aradığı belirtildi. Bu sezon İzmir ekibinde 12 lig müsabakasına çıkan Erhan Kara, 1 kez fileleri sarstı. Erhan, kariyerinde Manisa FK'da 3. Lig ve 2. Lig'de şampiyonluk yaşadı. Oyuncu daha sonra 2. Lig'de Pendikspor formasıyla da 1. Lig'e çıkma başarısı gösterdi. Menemen FK Başkanı Bilgin Tokul'un sözleşmesi Haziran 2024'te sona erecek oyuncuya bonservis bedelinde kolaylık sağlayacağı öğrenildi.