Menemen’de şok iddia

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ilk devreyi Play- Off hattında tamamlayan Menemen FK'da şok bir ayrılık iddiası gündeme geldi. Geçen sezon Kocaelispor formasıyla 33 maça çıkan ve attığı 15 gol ile gol kralı olan 28 yaşındaki golcü Samed Ali Kaya'nın sarı-lacivertli ekibe veda etmek istediği öne sürüldü. Bu sezon 13 maçta görev yapan gol kralı ünvanlı oyuncu ilk devre sadece 1 gol atarak beklentilerin oldukça uzağında kalmıştı. Menemen'de mutsuz olduğu öne sürülen ve daha fazla skor üretebileceği bir takımda oynamak isteyen Samed Ali'nin yönetimle bir araya gelerek ayrılık kararını ilettiği öğrenildi. Sezon başında teknik direktör Cenk Laleci yönetiminde eski parlak günlerinden uzak bir görüntü çizen Kaya'nın şansı teknik dümene tecrübeli Yılmaz Vural'ın geçmesiyle de bir türlü dönmedi.

TOKUL ENGEL OLMAYACAK

İLK devrenin son maçında Uşak ağlarını havalandıran ve tek golünü kaydeden Kaya'nın bir tepki vermemesi dikkatlerden kaçmamıştı. Kaya'nın sözleşmesi Haziran 2024'e kadar devam ediyor. Menemen FK Başkanı Bilgin Tokul'un bir takımla anlaşması halinde oyuncuya bonservis ücreti konusunda yardımcı olacağı kaydedildi.