Menemen’de Emre tamam

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk yarısını son haftalarda teknik direktör Yılmaz Vural yönetiminde yakaladığı müthiş çıkışla Play- Off potasında tamamlayan Menemen FK transferde hız kesmiyor. İzmir temsilcisi ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'da sürdürürken, sarı-lacivertli kurmaylar da kadroyu güçlendirmek için birbirinden kritik hamleler yapıyor. Daha önce Bucaspor 1928'le sözleşmesini fesheden kaleci Kıvanç Küçükkarış ve stoper Mazlum Demir'in yanı sıra Düzcespor'dan ayrılan orta saha Sedat Cengiz'le el sıkışan Menemen FK, yine Düzcespor'dan orta saha Emre Gündoğdu'nun transferini de bitirdi. Gençlerbirliği, Hacettepe, K.Maraşspor, Keçiörengücü, Etimesgut Bld, Adıyaman FK'da görev yapan ve son bir buçuk sezondur Düzcespor'da forma giyen 24 yaşındaki orta saha ile önümüzdeki günlerde resmi imzaların atılması bekleniyor.