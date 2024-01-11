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Haberler Menemenspor Menemen’de imza şov

Menemen’de imza şov

HABER MERKEZİ
Menemen’de imza şov

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta devre arasına 31 puanla Play-Off hattında giren Menemen FK kadrosunu 5 isimle takviye etti. Teknik direktör Yılmaz Vural'ın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren İzmir ekibi, kale, orta saha ve savunmasını güçlendirdi. Sarı-lacivertliler, Düzcespor forması giyen 24 yaşındaki Atakan Üner, 24 yaşındaki orta saha Emre Gündoğdu ve 31 yaşındaki on numara Sedat Cengiz'i; Bucaspor 1928'den ise 29 yaşındaki kaleci Kıvanç Küçükkarış ve 32 yaşındaki stoper Mazlum Demir'i kadrosuna kattığını resmen duyurdu. Atakan ve Kıvanç ile 1.5+1 yıllık, Mazlum ve Sedat ile ise 1.5 yıllık anlaşmaya varıldığı açıklandı.

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