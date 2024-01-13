Menemen FK’da yaprak dökümü

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off hattına yerleşerek vites arttıran Menemen FK'da ayrılık rüzgarları esiyor. Sarı-lacivertli ekibin sezon başında Kocaelispor'dan transfer ettiği gol kralı unvanlı 28 yaşındaki golcü Samed Ali Kaya'nın Amed Sportif, iki sezondur Menemen forması giyen 24 yaşındaki orta saha Emre Keskin'in ise Arnavutköy Belediyspor ile anlaştığı öğrenildi. İki oyuncunun da İzmir temsilcisinde mutlu olmadığı ve ilk devrenin sonlanmasıyla ayrılık kararı aldığı ifade edildi. Bu sezon Samed, Menemen formasıyla 13 maçta forma giyerken, yalnızca 1 gol atarak beklentilerin oldukça altında kalmıştı. Samed Ali'nin Yılmaz Vural ile birebir görüştüğü ve takımda kalması yönünde görüş belirttiği öğrenildi. Ancak Samed'in ayrılık kararını yinelediği ve ikna olmadığı belirtildi. Emre Keskin ise bu sene kadroda alternatiflerin oluşmasıyla yedek kalmıştı.