Menemen FK fırsat tepti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarının son 4 haftasını galibiyetle tamamlayıp adını Play-Off hattına yazdıran Menemen Futbol Kulübü, ikinci devrenin ilk maçında evinde Karaman FK ile 1-1 berabere kalıp fırsat kaçırdı. Bu sonuçla 32 puana yükselen sarı-lacivertliler averajla Play-Off barajının dışında kaldı. Deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural, mutlak kazanmaları gereken bir maçı berabere bitirdikleri için üzgün olduklarını söyledi. Ligin uzun bir maraton olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, "İkinci yarıya 3 puanla başlamak isterdik. Ancak bu maçtan gereken dersleri çıkaracağız. Yeniden bir seri yakalayıp ilk 6 içinde olacağız" dedi. Ligde Karaman maçı öncesi 4'te 4 yapan sarı-lacivertliler, seriye son verirken yenilmezliğini 5 maça çıkardı. Menemen FK, haftayı averajla rakibi İskenderunspor'un gerisinde 7. sırada tamamladı. İzmir ekibi 21 Ocak Pazar günü deplasmanda 33 puanı bulunan rakibi Isparta 32'ye konuk olacak.