Menemen FK kritik virajda

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk yarısını Play-Off hattında tamamlayıp, hafta sonunda Karaman FK ile berabere kalan ve ilk 6 takım dışında kalan Menemen FK kritik viraja girecek. Deneyimli teknik direktör Yılmaz Vural yönetiminde yakaladığı çıkışı sürdürmek isteyen İzmir temsilcisi gelecek üç haftada, ilk yarıda galibiyet alamadığı rakiplerle karşılaşacak. Öncelikle sezonun ilk yarısında taraftarı önünde oynanan maçta sahadan puansız ayrıldığı Isparta 32 ile oynayacak olan sarı-lacivertliler, ardından gurbette berabere kaldığı Arnavutköy Belediye ile İzmir'de kapışacak. Menemen Futbol Kulübü, sonraki haftada ise iç sahada 2-0 kaybettiği Etimesgut Belediyespor karşısında puan arayacak.