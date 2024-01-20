Menemen FK gurbette kral

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geride kalan haftayı evinde aldığı Karaman FK beraberliğiyle kapatan Menemen FK, deplasmandaki galibiyet serisini sürdürmenin planlarını yapıyor. Gurbette oynadığı son dört karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı başaran İzmir temsilcisi yarın Isparta 32 karşısında da sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak. Bu sezon deplasmanda sahaya çıktığı 9 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi ile 19 puanı hanesine yazdırarak 21 puan toplayan Kastamonu'nun ardından dış sahada en çok puan toplayan takım konumunda yer alıyor.