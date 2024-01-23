Menemen FK pes etmedi

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Menemen FK, Play-Off hattındaki direkt rakibi Isparta 32'yi yenerek yeniden ilk 6 içine yerleşti. Son 6 maçtan 5 galibiyet, 1 beraberlik çıkararak 16 puan toplayan sarı-lacivertliler, 35 puan ile 5. sırada konumlandı. Çıkışını sürdüren İzmir temsilcisi direkt rakipleri karşısında oynadığı oyun ile taraftarından tam not aldı.

'MORAL VE ÖZGÜVEN KAZANDIK'

Teknik Direktör Yılmaz Vural tüm oyuncularını kutladığını belirterek, "Sezonun önemli maçlarından birini oynadık. Isparta'ya mutlak galibiyet için gitmiştik. Direkt rakiplerimizden birini kendi sahalarından yenmek önemli bir iş. Bu galibiyet bize moral ve özgüven verdi. Yerimizi sağlama almak ve zirveye yaklaşabilmek adına seri galibiyetler yakalamalıyız" dedi.