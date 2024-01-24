Menemen FK’da Sedat parlıyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off hattında yer alan Menemen FK'da Sedat Şahintürk sezonun ikinci yarısına çok iyi başladı. İzmir temsilcisinin sezon başında Bandırmaspor'dan renklerine bağladığı deneyimli futbolcu, ikinci yarıda oynanan iki maçta da ağları havalandırmayı başardı. Karaman FK karşısında takımına 1 puanı getiren golü atan Sedat, Isparta 32 Spor deplasmanında ise galibiyet golünü kaydetti. İlk yarıda İskenderunspor ve Uşakspor ağlarını sarsan Sedat'ın gol attığı 4 karşılaşmada sarı-lacivertliler yenilgi yüzü görmezken, 1 beraberlik ve 3 galibiyetle sahadan ayrıldı. 27 yaşındaki futbolcu, Türkiye Kupası'nda da ağları 2 kez havalandırırken, Nevşehir Belediyespor ve Bodrum FK maçlarında gol sevinci yaşadı.