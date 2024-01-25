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Menemen FK’da Samed yolcu

BERKE ÖZBAY
Menemen FK’da Samed yolcu
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off hattında yer alan Menemen FK'da ayrılık var. Sarı-lacivertli ekibin sezon başında 'gol kralı' olarak büyük beklentiler ile transfer ettiği 28 yaşındaki golcü Samed Ali Kaya'nın Kastamonuspor ile anlaştığı ve takıma veda ettiği öğrenildi. Geçen sezon Kocaelispor'un 1. Lig'e çıkmasında attığı 15 gol ile aslan payına sahip olan Kaya, bu sezon Menemen ile yalnızca 1 gol atabilmişti. Deneyimli futbolcunun devre arasında aldığı ayrılık kararı sonrası birçok kulüp ile temasta olduğu ancak Kastamonu temsilcisi ile önümüzdeki günlerde masaya oturacağı ifade edildi.
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