Menemen telafi etti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off hattında yer alan Menemen FK, deplasmanda karşılaştığı Etimesgut Bld'yi son dakika golüyle mağlup etti. Geçen hafta taraftarı önünde ateş hattında yer alan Arnavutköy Belediyespor karşısında sahadan beraberlikle ayrılarak kritik 2 puan kaybeden sarı-lacivertliler, dün Başkent'te aldığı galibiyetle evine mutlu döndü. 22'de Mazlum'un golüyle öne geçen İzmir temsilcisi, 45'te Özkan'la skoru 2-0'a getirerek soyunma odasına önde gitti.

RECEP ATTI, 3 PUAN GELDİ

İkinci yarıda skoru korumakta zorlanan Yılmaz Vural'ın öğrencileri, 70'te Turan ve 73'te ise Muhammed'in gollerine engel olamadı. Son dakikalara 2-2'lik beraberlikle giren Menemen FK, 90. dakikada tecrübeli orta sahası Recep Aydın'ın kaydettiği golle kritik bir üç puanı hanesine yazdırdı. Bu sonuçla puanını 39 'a yükselten sarı-lacivertliler, yenilmezlik serisini ise 8 maça çıkardı.