  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Menemenspor Menemen telafi etti

Menemen telafi etti

Geçtiğimiz hafta sahasında Arnavutköy’e takılarak taraftarını üzen Yılmaz Vural’ın öğrencileri, Etimesgut deplasmanında 90’da güldü.

HABER MERKEZİ
Menemen telafi etti

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off hattında yer alan Menemen FK, deplasmanda karşılaştığı Etimesgut Bld'yi son dakika golüyle mağlup etti. Geçen hafta taraftarı önünde ateş hattında yer alan Arnavutköy Belediyespor karşısında sahadan beraberlikle ayrılarak kritik 2 puan kaybeden sarı-lacivertliler, dün Başkent'te aldığı galibiyetle evine mutlu döndü. 22'de Mazlum'un golüyle öne geçen İzmir temsilcisi, 45'te Özkan'la skoru 2-0'a getirerek soyunma odasına önde gitti.

RECEP ATTI, 3 PUAN GELDİ

İkinci yarıda skoru korumakta zorlanan Yılmaz Vural'ın öğrencileri, 70'te Turan ve 73'te ise Muhammed'in gollerine engel olamadı. Son dakikalara 2-2'lik beraberlikle giren Menemen FK, 90. dakikada tecrübeli orta sahası Recep Aydın'ın kaydettiği golle kritik bir üç puanı hanesine yazdırdı. Bu sonuçla puanını 39 'a yükselten sarı-lacivertliler, yenilmezlik serisini ise 8 maça çıkardı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA