Menemen fırtınası

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Menemen Futbol Kulübü fırtınası esiyor. Play-Off potasında yer alan İzmir ekibi, deplasmanda Etimesgut Belediyespor'u son dakika golüyle 3-2 yenerek çok kritik bir galibiyete imza attı. Ankara'da 2-0 öne geçip, 70. ve 73. dakikalarda yediği gollerle avantajını koruyamayan sarı-lacivertlileri, 90+4. dakikada Recep Aydın galibiyete taşıdı. Menemen FK, 39 puana yükselip 5. sıradaki yerini korudu. İzmir temsilcisinde Cenk Laleci'nin ardından takımın başına geçen deneyimli çalıştırıcı Yılmaz Vural adeta fark yarattı. Sarılacivertliler, Vural yönetiminde çıktığı 12 karşılaşmada 8 galibiyet, 3 beraberlik ve tek yenilgi alırken, hanesine yazdırdığı 27 puanla Play-Off hattında yerini aldı.

DEPLASMANDA ZİRVEDE

Oynadığı son 8 maçta yenilgi yüzü görmeyen ve gurbette üst üste 6 karşılaşmasını da kazanan Menemen FK'nın deplasman karnesi göz dolduruyor. Bu sezon geride kalan süreçte dış sahada 11 karşılaşmaya çıkan sarılacivertliler, sahadan 8 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 kez de yenilgi ile ayrıldı. İzmir temsilcisi topladığı 39 puanın 25'ini deplasmanda hanesine yazdırırken, en fazla puan toplayan ekip konumunda yer alıyor.

"UMUTLUYUZ"

Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Yılmaz Vural, Etimesgut Belediyespor galibiyetinin kendileri adına çok önemli olduğunu vurguladı. Dış sahada çok iyi sonuçlara imza attıklarını belirten deneyimli teknik adam, "Sahamızda maalesef çok puan kaybettik. Evimizdeki avantajı kullansak şu an çok daha yukarılarda olurduk, şampiyonluk mücadelesi veriyorduk. Yine de umutluyuz. Lig uzun maraton, önümüzde çok maç var. Sadece işimize odaklanalım ve seri yakalayalım" dedi.