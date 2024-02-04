Menemen yıkıldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off hattında yer alan Menemen FK, evindeki kötü şansını kırma hedefiyle çıktığı karşılaşmada en yakın takipçisi 24Erzincanspor'a 2-1 yenildi. Karşılaşmada ilk yarının büyük bir çoğunluğu orta alan mücadelesi şeklinde geçerken, son dakikalarda denge bozuldu. Geçen sezon sarı-lacivertli formayı giyen savunmacı Gençer, 43. dakikada topu ağlara gönderdi: 0-1. Soyunma odasına yenik durumda giren sarı-lacivertlilerde teknik direktör Yılmaz Vural skoru dengelemek adına ikinci yarıya iki değişiklikle çıktı ancak Menemen istediği golü bir türlü bulamadı.

KEMAL'İN GOLÜ YETMEDİ

70'te Oğuzhan Erzincan temsilcisini 2-0 öne geçiren golü kaydederken, 90+7'de Kemal'in penaltı golü puana yetmedi. Sarı-lacivertliler, taraftarı önünde üst üste 3. maçında da galibiyet alamazken, 39 puanda kalarak 5. basamağa geriledi.