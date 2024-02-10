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Haberler Menemenspor Hakkı Menemen’de

Hakkı Menemen’de

Ara transfer dönemindeki hamleleriyle kadrosunu güçlendiren İzmir ekibi son olarak Adanaspor’dan genç orta sahayı kaptı.

HABER MERKEZİ
Hakkı Menemen’de

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Play- Off hattında yer alarak bu sezon 1. Lig'e dönmek isteyen Menemen FK ara transfer harekatında bir hamle daha yaptı. İzmir temsilcisi, son olarak Adanaspor'da forma giyen Hakkı Türker ile anlaşmaya vardı. Kariyerinde daha önce Esenler Erokspor ve Tekirdağspor formalarını da giyen, bu sezon 1. Lig'de Adanaspor'da 20 karşılaşmada görev yaparak rakip ağları 1 kez sarsan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, sarı-lacivertli kulüple 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

TAM SEKİZ TAKVİYE YAPTI

İzmir temsilcisi, yaklaşık 1 ay süren ve dün sona eren ara transfer döneminde kadrosunu 8 isimle güçlendirdi. Sarı-lacivertliler Kıvanç, Mazlum, Emre, Atakan, Sedat, Burak Avşar, Burak Yasin ve son olarak Hakkı Türker'i kadrosuna kattı. Teknik direktör Yılmaz Vural'ın yapılan takviyeler sonrası yüzü güldü.

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