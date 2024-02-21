Menemen’de Kemal rüzgar gibi esiyor

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta haftayı İnegölspor'dan aldığı 3 puanla kapatan Menemen FK'da forvet Kemal rüzgar gibi esiyor. Gurbetçi golcü, son maçta takımı adına 2 gol kaydederek galibiyette büyük rol oynarken, ikinci yarıya da rüzgar gibi başladı. Sezonun ilk yarısında özellikle ilk haftalarda beklenen performansı sergileyemeyen tecrübeli golcü, son haftalarda art arda kaydettiği skorlarla takımının en önemli hücum kozu haline gelmişti. Sezonun ilk yarısında ağları 5 kez sarsan 28 yaşındaki futbolcu, ikinci yarıda kendisini aşacak. Kemal ikinci yarıda forma giydiği 6 maçta neredeyse ilk yarıdaki performansına yetişti ve rakip fileleri 4 kez havalandırmayı başardı.